Iliad: imminente lo sbarco nella linea fissa in Italia

Alessandra Caparello 18 gennaio 2022 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Dopo la rivoluzione nel mobile, Iliad punta al fisso. La compagnia telefonica francese che in Italia è guidata da Benedetto Levi lancerà ufficialmente la sua sfida sulla banda larga.Nel corso di un’intervista a La Stampa, Levi ha precisato che si appoggerà in partenza sulla rete di Open Fiber ma in futuro “aggiungeremo anche la rete di FiberCop con cui abbiamo firmato un contratto di coinvestimento».Il ceo ha sottolineato come anche per la rete fissa ci sarà la “stessa operazione di trasparenza” sui prezzi che ha fatto seguito all’arrivo nel settore mobile dell’azienda francese in Italia.E in merito a possibili acquisizioni, Levi precisa “stiamo andando avanti nella strategia che avevamo definito, ma qualora uno dei tre operatori del mercato fosse in vendita valuteremo il dossier. C'è qualcosa che per noi è fondamentale: stiamo rimanendo fedeli a un modo di lavorare davvero vicino alle persone e attento a creare valore”.