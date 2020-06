Iliad: collocato con successo bond da 650 milioni di euro

Alessandra Caparello 11 giugno 2020 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Iliad ha concluso oggi con successo un'emissione obbligazionaria per 650 milioni di euro. L'emissione, si legge in una nota, rafforza la posizione di Iliad come principale emittente senza rating nel mercato obbligazionario senior europeo, con oltre 3 miliardi di euro di obbligazioni in circolazione.Le obbligazioni emesse oggi hanno una durata di 6 anni (scadenza 17 giugno 2026) e una cedola annuale di 2.375%.L'emissione ha avuto un grande successo, attirando una domanda di circa 2 miliardi di euro. Forte la domanda degli investitori perle obbligazioni riflettono la forza della strategia e delle prospettive di iliad, ma anche la qualità delle sue finanze. Il denaro raccolto sosterrà lo sviluppo del Gruppo in Francia e Italia e consentirà di continuare l'installazione delle sue infrastrutture in fibra ottica e mobili.