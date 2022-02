Iliad avrebbe avanzato offerta a Vodafone per acquistare attività in Italia

Valeria Panigada 8 febbraio 2022 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Iliad, l'operatore francese delle telecomunicazioni, avrebbe fatto un'offerta per l'unità italiana di Vodafone. Lo ha rivelato Bloomberg, citando fonti anonime vicine al dossier. Secondo l'indiscrezione, il gruppo francese, da poco sbarcato anche sul mercato fisso in Italia, avrebbe presentato una offerta al consiglio di amministrazione di Vodafone la scorsa settimana. In scia all'indiscrezione, il titolo Vodafone è salito ieri del 2,9%.