Iliad: accordo strategico con Nokia per sviluppo 5G anche in Italia

simone borghi 2 settembre 2019 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Iliad ha siglato un accordo strategico con Nokia per il lancio delle reti 5G dell’operatore mobile in Francia e in Italia. Decidendo di collaborare con Nokia, principale produttore di apparecchiature di rete in Europa e partner di Iliad dal 2010 per lo sviluppo delle reti mobili 3G/4G, il gruppo fondato da Xavier Niel ha fatto una scelta chiara per la tecnologia europea e l'indipendenza strategica.L'Iliade si sta attualmente preparando per la diffusione di 5G, che inizierà nel 2020, e in linea con gli obiettivi del gruppo porterà la migliore connettività mobile ai suoi circa 17 milioni di abbonati di telefonia mobile in Francia e in Italia. Iliad dispone di una rete mobile di ultima generazione che si estende su tutto il territorio francese, che sarà pronta per il 5G non appena saranno rese disponibili le nuove frequenze.