Iliad: accordo con Open Fiber per lo sbarco nella rete fissa

Daniela La Cava 7 luglio 2020 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Iliad prepara il suo ingresso nella rete fissa grazie all'accordo con Open Fiber. L’operatore, si legge nel comunicato, utilizzerà infatti la rete interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici), con cui Open Fiber sta cablando il Paese, "per fornire - spiega la società -ai suoi clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione".La partnership strategica con Iliad, presente in Italia con una base utenti di oltre 5 milioni e mezzo di persone conquistate in meno di 2 anni dall’ingresso sul mercato e parte di un gruppo internazionale con oltre 25 milioni di utenti tra fisso e mobile in Europa, comprende l’intero perimetro del piano che Open Fiber sta realizzando con investimento diretto (271 città). "La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber", ha commentato Elisabetta Ripa, amministratore delegato di Open Fiber.Benedetto Levi, a.d. di Iliad, dichiara: "La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione".