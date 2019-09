Iliad: a 14 mesi dal lancio gli utenti superano quota 4 milioni

Alessandra Caparello 3 settembre 2019 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

A poco più di un anno, quasi 14 mesi dal lancio sul mercato, gli utenti Iliad superano quota 4 milioni. Nel secondo trimestre 2019 – si legge nella nota - sono stati infatti più di 530.000 i nuovi utenti che hanno raggiunto la Rivoluzione Iliad (erano stati 472.000 nel primo trimestre dell’anno).La società francese rende noto di voler proseguire nello sviluppo della sua rete mobile con investimenti (escluse le frequenze) per 161 milioni di euro nel primo semestre e conta già 2.400 siti installati a fine giugno 2019. “Iliad conferma quindi il suo obiettivo di 3.500 siti installati entro fine anno per continuare a offrire un servizio di sempre migliore qualità ai suoi utenti”. Iliad, si legge ancora nella nota, ha inoltre inaugurato la settimana scorsa un nuovo Store in pieno centro a Bari, in Piazza Umberto I, con la volontà di essere sempre più vicina ai propri utenti in tutta Italia. Si tratta del primo Store in Puglia, quattordicesimo a livello nazionale, a cui si aggiungono gli oltre 200 iliad Corner presenti nei centri commerciali e nella grande distribuzione.