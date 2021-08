Ilbe, nuova produzione: al via riprese del film "Muti" con Morgan Freeman

Daniela La Cava 17 agosto 2021 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Iervolino and Lady Bacardi Entertainment (Ilbe) – azienda specializzata nella produzione di contenuti cinematografici, televisivi, web series e short content, precedentemente denominata Iervolino Entertainment – ha annunciato l’avvio della produzione di “Muti”, interpretato dal Premio Oscar Morgan Freeman. Il film sarà diretto da George Gallo, Francesco Cinquemani e Luca Giliberto. L’inizio delle riprese del film è previsto in Mississippi (USA), per proseguire successivamente in Italia.Ilbe, quotata sull'Aim Italia, ha sottoscritto accordi con la società RedBox Entertainment per la distribuzione negli Stati Uniti e in Canada e con WWPS per la distribuzione world wide (a esclusione di Italia, US e Canada). Nel dettaglio, la produzione porterà a Ilbe ricavi minimi garantiti, per le attività svolte sia in Stati Uniti che in Italia, di circa complessivi 12,1 milioni di euro.