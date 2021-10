Ilbe: cda approva avvio processo secondary listing su Euronext Growth Paris

Daniela La Cava 22 ottobre 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) - società quotata su AIM Italia attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale – ha approvato l’avvio del processo per il secondary listing su Euronext Growth Paris, sistema multilaterale di negoziazione operato da Euronext a Parigi, presentando domanda di ammissione alle negoziazioni. E’ previsto che tale ammissione, che rimane subordinata allo svolgimento con successo del relativo processo di quotazione e all’approvazione da parte di Euronext Paris, avvenga entro il 2021.Il board ha inoltre approvato di convocare l’assemblea dei soci di Ilbe per metà novembre 2021 per chiedere l’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie, anche in funzione dell’incarico a un market maker richiesto come requisito per la predetta ammissione. Le principali caratteristiche del programma di acquisto e vendita di azioni proprie, si legge in una nota, saranno illustrate nella relazione sui punti all’ordine del giorno in discussione nell'assemblea.