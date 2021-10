Ilbe: Johnny Depp a Roma per presentare la web serie Puffins

Redazione Finanza 20 ottobre 2021 - 17:14

Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, ha presentato alla Festa del cinema di Roma “Puffins”, web serie realizzata grazie allo sfruttamento delle Intellectual Properties provenienti dal film “Arctic Justice”, di cui Ilbe ha acquisito complessivamente le IP di 8 personaggi. La presentazione della serie nell’ambito di “Alice nella Città” - sezione della kermesse dedicata alle giovani generazioni in corso dal 14 al 24 ottobre - si è svolta in presenza dell'attore hollywoodiano Johnny Depp, scelto come testimonial di eccezione. “Puffins”, infatti, racconta le avventure di Johnny Puff, una pulcinella di mare alla quale Johnny Depp ha prestato voce, sembianze fisiche e carattere.