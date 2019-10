Il risparmio gestito spiegato da BlackRock agli studenti e alla GenX

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Giovani e meno giovani alla scoperta del mondo del risparmio gestito. In occasione del mese dedicato all’educazione finanziaria, BlackRock, con il patrocinio del Comune di Milano, organizza il 29 ottobre una giornata riservata agli studenti dei primi anni di Università e rappresentati della “Generazione X”, dedicata al tema “Come comprendere il mondo del risparmio gestito”.L'obiettivo è offrire ad una utenza più allargata occasioni gratuite e di qualità per accrescere le conoscenze di base sulla gestione e programmazione delle proprie risorse finanziarie; BlackRock metterà a disposizione il suo know-how tecnico per un’interazione dinamica sul tema della gestione del risparmio unitamente ad un’analisi degli approcci di finanza comportamentale."BlackRock si impegna, grazie al supporto del Comune di Milano, ad accompagnare studenti e cittadinanza in questo percorso di approfondimento, illustrando le differenti tipologie di strumenti e soluzioni finanziarie utili a raggiungere i diversi obiettivi di rendimento, in linea con i profili di rischio degli investitori", si legge in una nota.