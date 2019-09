Il mattone in Europa rallenta il ciclo: Italia maglia nera (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 9 settembre 2019 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Il mercato immobiliare italiano non riesce a stare al passo con il ritmo di crescita degli altri Paesi europei. E non lo è stato negli ultimi anni. E' quanto si legge in un articolo de Il Sole 24 Ore, pubblicato in previsione dell'Osservatorio che Scenari Immobiliari presenterà venerdì prossimo al Forum di Santa Margherita Ligure. Si parla in generale di rallentamento del mercato immobiliare europeo."Solo nell'area milanese – recita l'Osservatorio – il mercato immobiliare ha un andamento positivo e allineato alle migliori piazze del continente. Nel resto del Paese esiste un deep market dove il movimento del mercato è sui livelli degli anni di crisi (con piccoli spunti di crescita) e le quotazioni sono in calo costante".Tra l'altro, "in termini di aumenti dei prezzi, Scenari Immobiliari stima per il nostro Paese una crescita zero delle quotazioni immobiliari (+1% la previsione al 2020), dato che va confrontato con il +9,1% della Germania, il +4,9% della Spagna e il 3,5% della Francia".