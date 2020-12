Il gruppo Carlyle vende la piattaforma logistica del Nord Italia ad AXA IM Real Assets

simone borghi 9 dicembre 2020 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

La società d'investimento globale The Carlyle Group ha ceduto il fondo CER-L, portafoglio di asset logistici ubicati nell’area del Nord Italia, ad AXA IM Real Assets per 270 milioni di euro.Il portafoglio comprende 13 asset posizionati in consolidati segmenti logistici che servono il Nord Italia, tra cui l’area metropolitana di Milano, Torino e Padova. Il portafoglio vanta una superficie complessiva di 390.000 metri quadri.Dopo aver acquisito il primo asset ad ottobre 2017, nell'arco di tre anni, Carlyle ha costruito con successo una piattaforma logistica di qualità istituzionale attraverso 8 acquisizioni, unitamente ad operazioni di ristrutturazione e sviluppo, e ad una strategia di leasing e di gestione attiva degli asset. Il portafoglio ha beneficiato dei forti fondamentali del settore logistico europeo, trainato dalla continua crescita dell'e-commerce, con un andamento resiliente anche nel corso della pandemia Covid-19.