Il calcio riparte stasera con Juve-Milan, bianconeri +80% in Borsa in tre mesi

Redazione Finanza 12 giugno 2020 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Balzo a Piazza Affari per il titolo Juventus che si mette in mostra con un +4% a quota 0,976 euro. Dopo oltre tre mesi di stop il calcio italiano si appresta a ripartire e saranno proprio i bianconeri a dare il via alle danze con il ritorno delle semifinali di coppa Italia, a Torino, contro il Milan. All'andata i campioni d'Italia strapparono un pareggio 1-1 a San Siro. L'eventuale finale si giocherà mercoledì prossimo a Roma contro la vincente tra Napoli e Inter.In questi tre mesi abbondanti di stop il titolo Juventus, che dal 23 marzo non fa più parte del Ftse Mib, ha mostrato un andamento a due fasi: fino al 12 marzo hanno imperversato le vendite con titolo sceso fino a 0,545 euro, con quotazioni più che dimezzate rispetto a quelle di metà febbraio; poi la progressiva risalita che ha riportato il titolo a ridosso della soglia di 1 euro e con un rally di oltre +80% dal 13 marzo a oggi.