Il battesimo di Savona alla Consob e il giallo briefing, possibile un discorso molto 'forte'

Titta Ferraro 14 giugno 2019 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Appuntamento oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, per il consueto incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Sarà l'occasione per la prima uscita ufficiale del nuovo presidente della Consob, Paolo Savona. Il discorso al mercato da parte del presidente della Consob è in programma alle ore 11.00 e a poche ore dall'evento la Consob ha avvisato che non ci sarà il consueto incontro da parte dello staff comunicazione con i giornalisti. Il cosiddetto briefing è un appuntamento classico che precede di un paio di ore il discorso del presidente, per illustrarne le linee guida della relazione. Una decisione, che stante a quanto scrive oggi Repubblica in un commento a firma Vittoria Puledda, potrebbe presagire una relazione molto "forte" dal punto di vista della politica economica.Savona è stato scelto per la presidenza Consob dopo l'esperienza di governo come ministro degli Affari Ue. Un anno fa era stato scelto come ministro dell'Economia prima che arrivò il veto del Quirinale sul suo nome.