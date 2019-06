Il Tesoro batte cassa con Cdp: 800 milioni di extra-dividendo. Altre risorse per tagliare deficit 2019 (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 21 giugno 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

"La CDP (Cassa Depositi e Prestiti), su richiesta del governo, ha convocato un'assemblea il 28 giugno per deliberare la distribuzione di dividendi extra per 960 milioni a valere sul residuo utile 2018: al Tesoro, azionista di maggioranza, andranno 800 milioni". E' quanto riporta in prima pagina Il Sole 24 Ore nell'edizione odierna: l'intento del Mef sarebbe quello di incanalare la somma nella strategia di riduzione del deficit, volta a scongiurare la procedura di infrazione Ue. Nel piano dell'Italia volto a evitare la procedura, si punterebbe a 5 miliardi di risorse per riequilibrare i conti.Tuttavia, rileva il Sole 24 Ore in merito alla questione di Cdp, "non vanno trascurate le possibili obiezioni Ue: perché i dividendi extra limano senza dubbio il debito, ma l'impatto sul deficit andrebbe motivato sostenendo un loro carattere 'strutturale'.