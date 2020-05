Il Sole 24 Ore Spa: risultati trimestrali risentono degli impatti dell’emergenza Covid-19

Alessandra Caparello 15 maggio 2020 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Ricavi consolidati pari a 43,3 milioni di euro contro i 50,2 milioni di euro del primo trimestre 2019 (-6,9 milioni di euro, pari al -13,7%). Il Gruppo 24 ORE ha alzato così il velo sui conti relativi al primo trimestre del 2020 che risentono in maniera significativa degli effetti legati all’emergenza sanitaria in atto per il virus Covid-19 e alle conseguenti misure restrittive imposte dalle autorità governative, che vanno ad aggravare la debolezza connessa al calo strutturale del mercato di riferimento.In particolare, si legge nella nota, i ricavi pubblicitari sono in calo di 2,0 milioni di euro (-10,7% da 18,5 a 16,5 milioni di euro), i ricavi editoriali diminuiscono di 1,7 milioni di euro (-6,4% da 26,1 a 24,4 milioni di euro) e gli altri ricavi registrano una flessione di 3,2 milioni di euro (-57,4% da 5,6 a 2,4 milioni di euro).Nel primo trimestre 2020 il portale www.ilsole24ore.com registra una media giornaliera di oltre 2 milioni di browser unici con una crescita del 112% rispetto alla media del 2019, risultato legato alla copertura real time dei temi legati all’emergenza Covid-19.Considerata l’attuale incertezza sulla durata ed intensità dell’emergenza sanitaria e socio-economica relativa alla diffusione del virus Covid-19, nonché sui tempi di possibile rientro dell’emergenza e del conseguente ritorno alla normalità, la Società ritiene che non sia ancora oggi possibile stimare l’impatto che tale epidemia avrà nel corso dell’esercizio 2020 e sugli esercizi successivi, riservandosi di fornire aggiornamenti in merito non appena le condizioni di visibilità consentiranno un’elaborazione di stime più accurate sugli impatti legati all’emergenza Covid-19.