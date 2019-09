Il Qatar punta alla leadership nel gas. In corsa per i giacimenti c'è anche Eni (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 11 settembre 2019 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

"C'è anche Eni tra le compagnie in corsa per sviluppare le immense risorse di gas del Qatar". E' quanto riporta il Sole 24 Ore, aggiungendo che il gruppo "potrebbe aggiudicarsi non solo una collaborazione tecnica, ma forse anche una partecipazione nel progetto per l'espansione del North Field (Nfe), uno dei più grandi – e probabilmente uno dei più redditizi – investimenti in rampa di lancio nel settore dell'Oil & Gas".Si tratta del progetto teso a sviluppare le risorse del gas in Qatar su cui Doha punta, al fine di "riconquistare la supremazia come fornitore di Gnl, tornando a superare l'Australia (appena balzata al primo posto) e respingendo la concorrenza sempre più insidiosa degli Stati Uniti e della Russia", precisa il quotidiano di Confindustria."La proposta è stata fatta a un numero circoscritto di major e Il Sole 24 Ore è in grado di confermare che Eni è una di queste".