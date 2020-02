Il Ftse Mib chiude la peggior settimana dal 2008 a 21.984,21 punti (-11,1%)

michele fanigliulo 28 febbraio 2020 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Il Ftse Mib oggi ha chiuso a 21.984,21 punti (-3,58%), archiviando la peggior settimana dal 2008. Il mercato in panic selling ha venduto senza risparmiare quasi alcun titolo.In positivo solo Amplifon, che è riuscito a mettere a segno un +2,6%, oltreché Prysmian e Juventus, rispettivamente in crescita del 0,42% e 0,18%.Male i bancari con Intesa Sanpaolo in calo del 3,93% e UniCredit del 3,87%. Bper Banca cede quasi il 5%. Peggior titolo del listino Snam, che chiude in rosso del 5,87%.