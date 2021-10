Il Climate Pledge Fund di Amazon investe in CMC Machinery

simone borghi 27 ottobre 2021 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

CMC Machinery, azienda umbra leader packaging 3D, ha annunciato che Amazon ha realizzato un investimento di minoranza nell’azienda tramite il suo Climate Pledge Fund.La partecipazione di maggioranza in CMC continuerà ad essere detenuta da KKR, società leader globale negli investimenti, che a novembre del 2020 ha investito in CMC insieme alla famiglia fondatrice tramite il KKR Global Impact fund.L’investimento sarà utilizzato per rafforzare gli investimenti in R&S per sostenibilità e automazione, e per accelerare la strategia esistente incentrata sull’espansione a livello globale