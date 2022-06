Il 10 giugno in asta Bot annuali per 6,5 mld, cancella asta Bot 6 mesi di fine mese

Il 10 giugno l’asta Bot vedrà l’offerta di titoli a un anno con scadenza 16/6/2023 per un ammontare di 6,5 miliardi di euro. Lo ha reso noto ieri sera il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In assenza di specifiche esigenze di cassa, non verrà offerto il BOT trimestrale e il Tesoro ha altresì anticipato che, per le medesime ragioni, l’asta del BOT semestrale prevista per il 28 giugno non avrà luogo.