Igeamed debutta sul Segmento Professionale di AIM Italia di Borsa Italiana

22 dicembre 2020

Igeamed sbarca sul segmento professionale del mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 136 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia. La società specializzata nella fornitura di soluzioni avanzate nel campo dei servizi di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria, promozione della salute e welfare aziendale, è la seconda ammissione in fase di collocamento ha raccolto 0,4 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 11,47% e la capitalizzazione è pari a circa 3,4 milioni di euro.“La quotazione di Igeamed punta a sostenere le notevoli prospettive di sviluppo. La società, leader del settore in Italia, è una PMI innovativa orientata alle opportunità in forte crescita della promozione della salute in azienda e del corporate welfare. Negli ultimi 5 anni siamo costantemente cresciuti in fatturato, con una CAGR del 45,5%, e nel numero di clienti, oggi oltre 600, a fronte del mercato della prevenzione aziendale che ha un valore di 4,5 miliardi di euro. Igeamed fornisce oggi un nuovo modello di “sanità B2B”: servizi sanitari integrati per le nuove esigenze delle imprese. E vuole cogliere il trend di crescita dei fondi sanitari integrativi e più in generale della cosiddetta “spesa sanitaria intermediata”, come pure la normativa fiscale che agevola le spese nel settore del welfare aziendale” così ha commentato Michele Casciani, Presidente di Igeamed.