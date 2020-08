Ifis e Illimity: accordo per cessione portafoglio Npl

Daniela La Cava 7 agosto 2020 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Banca Ifis e Illimity Bank hanno annunciato di avere concluso una operazione di compravendita avente ad oggetto crediti non-performing (Npl) per un valore complessivo di circa 266 milioni di euro ('Gross Book Value') e riferibili a circa 4.000 debitori.In particolare, il portafoglio ceduto da Illimity a Ifis Npl, società controllata dal Gruppo Banca Ifis, è composto da crediti unsecured, relativi a posizioni retail e corporate granulari acquistati da Illimity, prevalentemente nel 2019, nell’ambito di operazioni di investimento in portafogli di grandi dimensioni sul mercato primario.