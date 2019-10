Iervolino vola dell’11% su Aim Italia, accordo per produzione web series Puffins

Daniela La Cava 18 ottobre 2019 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

Iervolino Entertainment si prepara a chiudere l'ultima seduta della settimana in deciso rialzo. A dare gas al titolo del gruppo attivo nella produzione di contenuti cinematografici, web e televisivi per il mercato internazionale, che sale sull'Aim Italia di oltre l'11,30% a 3,84 euro (massimo intraday a 4,2 euro), l'accordo con ShortArt Media per la realizzazione della web series “Puffins”, composta da short content della durata di 5 minuti, fino a un totale di 500 episodi.L’accordo, si legge in un comunicato, prevede ricavi pari a 600.000 dollari per episodio (eventualmente rivedibile sulla base di possibili aggiornamenti dei costi di produzione) oltre ad ulteriori ricavi sulla base dei risultati economici della serie e lo sfruttamento dei diritti AVOD, TVOD e sui territori Italia e Medio Oriente. Il contratto, di durata pluriennale, prevede produzione e consegne degli episodi già per i prossimi mesi dell’esercizio 2019, in linea con le previsioni economiche e finanziarie di cui al Documento di Ammissione.