Iervolino Entertainment perfeziona seconda fase acquisizione di Red Carpet

simone borghi 16 luglio 2020 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Iervolino Entertainment ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale di 26.250 azioni ordinarie nell’ambito dell’acquisizione del 100% di R.E.D. Carpet, società attiva nella selezione di casting VIP e nella realizzazione di contenuti video per la TV e per il web. Iervolino Entertainment perfeziona così la seconda fase dell'acquisizione, relativa al 49% del capitale sociale di Red Carpet, per un valore di 147.000 euro.La prima fase dell'acquisizione, relativa al 51% del capitale sociale di Red Carpet, è stata perfezionata lo scorso 11 giugno. Il valore complessivo dell’operazione è di 300.000 euro.