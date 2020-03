Iervolino Entertainment: cresce l’utilizzo di video in streaming e on demand

simone borghi 2 marzo 2020 - 12:04

MILANO (Finanza.com)

“Secondo un’indagine svolta da ‘App annie’ riportata dal Financial Times, nelle prime due settimane di febbraio 2020 il ritmo con cui gli utenti cinesi hanno scaricato app è stato il 40% in aumento rispetto alla media del 2019. Di conseguenza, come affermato dal Professor Ugo di Tullio, Docente di Organizzazione e legislazione dello spettacolo teatrale e cinematografico presso l’Università di Pisa, si sta registrando un aumento dell’attività di visione streaming e on demand, condizionato dalle misure precauzionali che hanno richiesto alla popolazione di ridurre le attività fuori casa” ha dichiarato Andrea Iervolino, fondatore e presidente di Iervolino Entertainment.“A riguardo rileviamo come il nostro Gruppo” – continua Andrea Iervolino – “sia principalmente specializzato nella produzione di contenuti video, web series e short content destinati al mercato mondiale e punta, in particolare, alle piattaforme streaming”.