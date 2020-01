Iervolino Entertainment avvia nuova collaborazione con Antonio Banderas

simone borghi 29 gennaio 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Prosegue l’attività di “Celebrity Management” di Iervolino Entertainment, che ha avviato una nuova collaborazione con Antonio Banderas. L’attore spagnolo, candidato per il Premio Oscar come Migliore Attore Protagonista agli Academy Awards 2020, ha partecipato all’ultima puntata di “C’è Posta per te”, andata in onda su Canale 5 sabato 25 gennaio. Iervolino Entertainment ha contribuito così agli ottimi numeri registrati dal programma, che è stato seguito da 5 milioni 766mila spettatori, corrispondenti al 30,3% di share.La divisione “Celebrity Management” di Iervolino Entertainment si occupa della sottoscrizione di accordi con personaggi di fama internazionale, per organizzare la loro partecipazione come ospiti a programmi televisivi italiani ed europei. Oltre a Antonio Banderas, in precedenza Iervolino Entertainment ha stretto accordi anche con gli attori Johnny Depp e John Travolta.