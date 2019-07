Iervolino Entertainment annuncia la quotazione su AIM Italia

Alessandra Caparello 3 luglio 2019 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Iervolino Entertainment pronta a quotarsi su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.La società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi rivolti al mercato internazionale e attiva nella produzione di film, TV-show e web series internazionali, e di diversi altri prodotti audiovisivi, annuncia di avere avviato le attività preliminari e propedeutiche alla quotazione. “In un contesto di profonda trasformazione per il nostro mercato, abbiamo deciso di attrezzarci per sfruttare fino in fondo tutte le opportunità che il momento storico offre” ha dichiarato Andrea Iervolino, Co-Fondatore e CEO di Iervolino Entertainment. “Abbiamo avviato il processo di quotazione in Borsa per raccogliere risorse e finanziare nuovi investimenti, con l’obiettivo di creare produzioni innovative, acquisire proprietà intellettuali di alto livello, potenziare la Web Tv e sviluppare nuove serie di short content, che ben si adattano all’uso sempre maggiore dei telefonini e al pubblico più giovane. Grazie alle nuove risorse, inoltre, incrementeremo il valore delle nostre produzioni con attori, sceneggiatori e registi di primo piano, e in generale le migliori maestranze”.Nel processo di ammissione alla quotazione Iervolino Entertainment è affiancata da Banca Mediolanum in qualità di Nomad e Financial Advisor e da Intermonte come Global Coordinator e Bookrunner. EY agisce come società di revisione e per tutte le attività di assurance legate al progetto di quotazione. DLA Piper agisce in qualità di legale dell’emittente e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners agisce in qualità di legale del Nomad e del Global Coordinator.