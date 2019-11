Iervolino Entertainment acquista Arte Video

Daniela La Cava 19 novembre 2019 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Iervolino Entertainment, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale e quotata sul mercato Aim Italia, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Arte Video, attiva nella realizzazione ad alto livello qualitativo di produzioni e post produzioni video, cinematografiche, animazione e multimediali."L’acquisizione di Arte Video rappresenta un altro passo nella strategia di crescita di Iervolino Entertainment - commenta Andrea Iervolino, presidente e fondatore del gruppo -. Arricchiamo così la nostra offerta, rafforzandoci nel campo della post produzione con la possibilità di conquistare nuove quote di mercato anche a livello internazionale. L’expertise tecnologica di Arte Video, inoltre, rafforzerà ulteriormente il nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di investire in contenuti sempre più innovativi e disruptive".L’operazione di acquisizione, sia per gli aspetti tecnici sia per quelli finanziari della due diligence, è stata curata internamente da Iervolino Entertainment, mentre DLA Piper ha svolto il ruolo di advisor legale per la strutturazione dell’operazione.