Iervolino Entertainment: accordo di distribuzione con Paradox Studios “State of Consciousness”

Daniela La Cava 3 novembre 2020 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Iervolino Entertainment, specializzata nella produzione di contenuti cinematografici, televisivi, web series e short content, ha annunciato di avere firmato un accordo con Paradox Studios per la cessione dei diritti worldwide di distribuzione del film “State of Consciousness”. Il contratto prevede ricavi per almeno 4,8 milioni di dollari per Iervolino Entertainment, oltre a quote di partecipazione ai proventi worldwide del film. I diritti di sfruttamento in Italia rimangono, invece, di proprietà di Iervolino Entertainment.Tale contratto, spiega in una nota la società quotata su Aim Italia, si inserisce nell’ambito dell’accordo quadro siglato con Paradox Studios relativo alle produzioni di cinque opere filmiche. L’accordo prevede che Iervolino Entertainment si occupi della produzione di ciascun film, mentre Paradox Studios acquisisce i diritti di distribuzione a livello globale e i diritti di sfruttamento delle singole opere (per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa del 30 settembre 2019).