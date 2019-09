Iervolino Entertainment: accordo con Paradox Studios per la realizzazione di 5 film

simone borghi 30 settembre 2019 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Iervolino Entertainment ha sottoscritto un accordo quadro con Paradox Studios, società di produzione di film indipendenti specializzata in co-produzioni internazionali. Tale accordo prevede per Iervolino Entertainment ricavi per almeno 12 milioni di dollari relativi alle produzioni di cinque opere filmiche.La società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi si occuperà della produzione di ciascun film, mentre Paradox Studios acquisirà i diritti di distribuzione a livello globale e i diritti di sfruttamento delle singole opere pagando a Iervolino Entertainment un corrispettivo previsto pari ad almeno 12 milioni di dollari.Ogni dettaglio inerente ai singoli film sarà oggetto di contratti ad-hoc, che verranno sottoscritti tra le parti di volta in volta. Ognuno dei film oggetto dell’accordo verrà qualificato come di nazionalità italiana.Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha commentato: “Le nuove produzioni saranno inoltre destinate anche alla visione RVOD (Reward Video On Demand) e alla fruizione attraverso le nuove piattaforme digitali, ultima frontiera dell’entertainment sostenuta con decisione da Iervolino Entertainment, nell’intento di guardare sempre al futuro aprendoci ai canali di diffusione più innovativi”.