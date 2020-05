Iervolino Entertainment: Arctig Dogs tra i film più visti su Netflix Usa

simone borghi 8 maggio 2020 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Iervolino Entertainment rende noto che Arctic Dogs, film d’animazione uscito nelle sale cinematografiche USA lo scorso anno, è il terzo film più visto su Netflix in USA. Iervolino Entertainment proprio lo scorso dicembre ha acquistato la proprietà intellettuale di alcuni personaggi del film da destinare alla produzione dei così detti “short content”, formato in rapidissima ascesa composto da brevi episodi della durata di 5 minuti fruibili sulle piattaforme web.Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Iervolino Entertainment, ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi del successo che sta avendo Arctic Dogs sulle piattaforme streaming, come ad esempio Netflix dove è il terzo film più visto. Questo conferma che la nostra visione nell’aver acquistato i sette spin-off per la produzione web era giusta. Siamo quindi fiduciosi nel successo delle web series che stiamo già producendo e di quelle ulteriori che potremo sviluppare dai personaggi estratti dal film e ciò si rifletterà positivamente sul valore intrinseco delle nostre IP. Come è noto le nostre web-series sono composte da episodi di 5 minuti, un formato in rapidissima ascesa come consumo audiovisivo visto che ormai scarichiamo tutto sugli smartphone. Ai tempi dell'isolamento forzato tutti si sono riversati su smartphone e tablet e nei prossimi 10 anni stimo che circa il 98% del consumo dei contenuti video si sposterà su formati brevi e su piattaforme mobili, dal telefonino al tablet.”