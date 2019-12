Iervolino Entertainment: Andrea Iervolino tra i 14 migliori top manager ai CEO Italian Awards 2019

simone borghi 5 dicembre 2019 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

Andrea Iervolino, presidente di Iervolino Entertainment, è stato premiato ieri tra i 14 migliori top manager italiani durante i CEO Italian Awards, organizzati da Forbes Italia e Business International. Il riconoscimento premia le figure alla guida delle realtà imprenditoriali italiane che nel corso del 2019 si sono distinte per audacia e intraprendenza. Ad Andrea Iervolino è stato assegnato il premio della categoria “Visionary”, con la seguente motivazione: “per aver portato in Italia la produzione di film americani da immettere nei circuiti mondiali, per la creazione di short content all’avanguardia, per le lungimiranti formule di distribuzione basate su abbonamenti e pubblicità innovativa”.Andrea Iervolino ha commentato: “Sono onorato di ricevere questo premio, che mi incoraggia a proseguire la strada intrapresa con Iervolino Entertainment. Siamo riusciti a portare in Italia il business model delle principali major hollywoodiane, e in questo siamo stati dei pionieri, perché nessuno finora si era impegnato nella produzione di film in lingua inglese e con attori di fama internazionale che fossero anche, con orgoglio, un prodotto interamente Made In Italy. La crescita di quest’anno, spinta anche dalla nostra quotazione in Borsa, sta dimostrando la validità del nostro progetto. Continuiamo a investire per conquistare nuovi mercati e sviluppare contenuti sempre più innovativi, a partire dal business delle serie di short content, che in USA vale già diversi miliardi di dollari”.