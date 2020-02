Iervolino E.: nuovo accordo di distribuzione con Paradox Studios, titolo sale su Aim

Daniela La Cava 25 febbraio 2020 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Iervolino Entertainment - società specializzata nella produzione di contenuti cinematografici, televisivi, web series e short content, quotata sul mercato Aim Italia - ha comunicato la firma di un accordo con Paradox Studios per la cessione dei diritti worldwide di distribuzione del film Eddie&Sunny. Il contratto prevede ricavi per almeno 4,6 milioni di dollari a favore del gruppo italiano, oltre a quote di partecipazioni ai proventi worldwide del film, e si inserisce nell’ambito dell’accordo quadro siglato con Paradox Studios relativo alle produzioni di cinque opere filmiche.A Piazza Affari il titolo Iervolino Entertainment è tornato a salire, mostrando ora una crescita dell'1,22% a 4,16 euro.