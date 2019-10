Iervolino E.: nuovi accordi di Celebrity Management per partecipazione Depp e Banderas

Daniela La Cava 28 ottobre 2019 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Iervolino Entertainment, società attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, ha siglato nuovi accordi di Celebrity Management per la partecipazione degli attori Johnny Depp e Antonio Banderas a programmi televisivi in Italia e in Europa.Prosegue dunque l’attività della divisione “Celebrity Management” della società, con l’obiettivo di far partecipare sempre più personaggi di fama internazionale a programmi televisivi sia italiani che europei. Al momento, infatti, Iervolino Entertainment sta valutando ulteriori collaborazioni per concludere nuovi accordi nei prossimi mesi.