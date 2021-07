Id-Entity sbarca su Aim Italia, titolo vola di oltre il 60%

Daniela La Cava 6 luglio 2021 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

Giornata di debutti a Piazza Affari. Oltre a Spindox, oggi è sbarcata anche Id-Entity su Aim Italia di Borsa Italiana. Un debutto con il botto per la società che avanza di oltre il 60% nel suo primo giorno di negoziazione, scambiando a 2,749 euro.Si tratta della quindicesima ammissione del 2021 su Aim Italia di Borsa Italiana, portando a 148 il numero delle società quotate sul listino dedicato alle Pmi. Id-Entity, martech content factory che produce contenuti Omnichannel con processi industriali certificati ISO 9001 governati dalla tecnologia, in fase di collocamento ha raccolto 2,9 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 25,97% e la capitalizzazione è pari a 12,7 milioni."L'ingresso in Borsa ci consentirà di creare nuovo valore per tutti gli investitori che sono entrati e hanno creduto nel nostro progetto. Utilizzeremo le risorse raccolte per accelerare il nostro percorso di crescita, sia organico che per vie esterne, attraverso operazioni di M&A sul mercato europeo, perché siamo e vogliamo continuare a essere una Martech Content Factory europea. Sempre più grande, profittevole e multinazionale", ha commentato Christian Traviglia, fondatore e presidente di Id-Entity.