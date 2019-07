Iacovoni (MEF): "Ribadiamo impegno ad emettere entro fine 2019 il primo titolo di Stato denominato in dollari"

Alessandra Caparello 10 luglio 2019 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

L'Italia emetterà entro fine 2019 il primo titolo di Stato denominato in dollari dopo circa nove anni. A dirlo a Reuters Davide Iacovoni, responsabile del debito pubblico al ministero dell'Economia affermando che il governo al tempo stesso studia nuovi collocamenti in altre valute straniere."Continuiamo ad avere un riscontro estremamente favorevole dal mercato. L'impegno è assolutamente confermato", dice il dirigente generale del Tesoro ricordando che l'ultima emissione in dollari risale al settembre 2010 nell'ambito del programma 'Global bond.