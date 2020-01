I super yatch Sanlorenzo si meritano il buy di Bofa, potenziale upside di oltre 40%

Titta Ferraro 15 gennaio 2020 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

A un mese dal debutto in borsa, avvenuto lo scorso 10 dicembre, il titolo Sanlorenzo attira le attenzioni di Bank of America. Il broker statunitense ha avviato la copertura con rating buy evidenziando la forte pipeline di prodotti e una maggiore capacità grazie ai recenti investimenti. Il prezzo obiettivo indicato è di 23 euro, oltre il 40% sopra i livelli attuali.A Piazza Affari il titolo Sanlorenzo, quotato sul segmento Star, segna un progresso di oltre l'1% a 16,38 euro. Il titolo del marchio leader per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri è sbarcato in borsa al prezzo di 10 euro dopo una Ipo da 193,6 milioni che ha portato a una valorizzazione pari a oltre 55o milioni comprensivi dell’aumento di capitale di 72 milioni.Bank of America prevede un CAGR 2019-2022 dell'11,4% per i ricavi di Sanlorenzo e la forte crescita delle entrate dovrebbe tradursi in un'espansione significativa dei margini "significativa"