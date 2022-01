I saldi invernali non partono: -33,48% di affluenza ai negozi per effetto Omicron

simone borghi 7 gennaio 2022 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

I saldi invernali sono iniziati ufficialmente da qualche giorno in tutte le regioni italiane, però i consumatori sembrano muoversi ancora meno rispetto allo scorso anno. Poca gente per le strade implica poca gente nei negozi. Tra isolamenti fiduciari e infezioni, anche la partecipazione degli italiani ai saldi potrebbe risultare compromessa.Secondo lo studio svolto da Tiendeo.it, azienda specializzata nella digitalizzazione del settore retail e in cataloghi digitali, il traffico ai negozi ha registrato quest'anno un calo rispetto ai primi giorni di saldi invernali del 2021.Lo studio rileva il -33,48% di affluenza ai negozi rispetto a gennaio 2021 con mercoledì 5 gennaio che è stato il giorno che ha registrato più traffico. Le ricerche dei consumatori si concentrano in elettronica e informatica.Quest'anno sembra che malgrado l’assenza di norme rigide ma con l’aumento dei contagi venga meno la voglia di esporsi e frequentare luoghi chiusi.