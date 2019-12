I gioielli Gismondi 1754 arrivano a Piazza Affari: debutto in rialzo su Aim Italia

Daniela La Cava 18 dicembre 2019 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Debutto positivo per Gismondi 1754 a Piazza Affari. Il titolo della storica società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma mostra una crescita dell'1,86% a 3,2595 euro sull'Aim Italia, a fronte di un prezzo di offerta pari a 3,2 euro per azione. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in aumento di capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail di complessive 1.564.800 azioni. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di oltre 13 milioni di euro.