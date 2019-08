I big esteri del mattone puntano 1,5 miliardi sugli asset italiani (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 28 agosto 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

I big esteri del mattone puntano 1,5 miliardi sugli asset italiani. E' quanto scrive il Sole 24 Ore, facendo riferimento all'appetibilità degli asset del mercato immobiliare italiano."Sembra che i manager del real estate debbano rinviare le vacanze perché in questo inizio di terzo quarter il mercato immobiliare ha registrato volumi di investimento di circa 1,5 miliardi di euro in meno di cinque settimane. Nel 2017 e nel 2018 il terzo trimestre ha registrato 1,6 miliardi di volumi".Secondo il quotidiano finanziario, le operazioni confermerebbero in alcuni casi l'interesse dei gruppi stranieri a rimanere in "maniera radicata" in Italia.Tra le operazioni più illustri c'è quella chiusa da Goldman Sachs su "tre immobili del fondo Anastasia di Prelios Sgr e ora passati in un nuovo fondo, Cristoforo, sempre gestito da Prelios Sgr e partecipato indirettamente da Goldman Sachs. Si tratta di un portafoglio immobiliare di oltre 250 milioni di euro composto da tre immobili a uso uffici situati a Roma e Milano. L'immobile di Milano altro non è che la sede di Rcs Mediagroup in via Rizzoli".