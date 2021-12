I MeteoHeroes in Francia: intesa preliminare con Canal+ per la licenza della seconda stagione

Redazione Finanza 23 dicembre 2021 - 13:15

MILANO (Finanza.com)

Dopo il contratto concluso per la prima stagione e sull’onda del successo di audience in Francia, Mondo TV ha raggiunto con Canal+ Thematiques l’intesa preliminare per la licenza anche della seconda stagione della serie MeteoHeroes, prodotta da Mondo TV con MOPI nonché per l’estensione della licenza della prima stagione. Con questa intesa, si legge nella nota, Canal+ riceverà in licenza i diritti di sfruttamento televisivo per la Pay-TV e il SVOD della seconda stagione per 36 mesi in Francia e in diversi territori di lingua francese.Contestualmente viene estesa la durata della licenza della prima stagione per portarla alla medesima scadenza del nuovo accordo sulla seconda stagione. La serie sarà quindi trasmessa su Piwi+ il principale canale tematico su piattaforma pay-tv per bambini di lingua francese.