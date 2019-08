I Btp si uniscono al rally dei bond, spread scende in attesa voto Senato

Titta Ferraro 13 agosto 2019 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Convinto recupero per i Btp che si allineano al rally di tutto l'obbligazionario governativo. Nel giorno dei nuovi minimi storici del tasso Bund a 10 anni (-0,615%) - complice il tonfo dell'indice Zew ai minimi dal 2011 - il Btp a 10 anni scende a 1,64% dall'1,7% a cui aveva chiuso ieri, già in decisa contrazione dall'1,8% toccato venerdì scorso in seguito all'apertura della crisi di governo.La carta italiana ha reagito che allo slittamento della fissazione dalla data per il voto di sfiducia. Oggi i senatori saranno chiamati a votare alle 18:00 per fissare una data per il voto di sfiducia al premier Conte. Nelle ultime 24 ore continuano a susseguirsi ipotesi di un governo istituzionale o addirittura di legislatura in caso di intesa tra Pd e M5S, escludendo la Lega che invece chiede elezioni anticipate subito.