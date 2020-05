IWBank: utile del primo trimestre sfiora 5 milioni (+142%)

simone borghi 13 maggio 2020 - 12:57

IWBank, la banca del bruppo UBI Banca specializzata negli investimenti, ha chiuso il primo trimestre 2020 con un utile netto positivo pari a 4,9 milioni (+142% rispetto al pari periodo dello scorso anno) e masse totali pari a 11,4 miliardi. Nel corso del periodo in esame è proseguito il percorso di crescita sia della struttura manageriale che della Rete, composta al 31 marzo 2020 da 703 professionisti tra Consulenti Finanziari e Wealth Manager, con un portafoglio medio che supera i 13 milioni di euro.Nel primo trimestre ha trovato conferma il trend relativo all’incremento sensibile e costante del numero medio mensile di operazioni digitali (+54% rispetto al 2019), con positivo impatto in termini di livello di servizio, capacità competitiva ed efficacia commerciale della Rete. Relativamente al comparto trading, l’elevata volatilità che ha caratterizzato i mercati si è riflessa in un significativo incremento dei volumi di negoziazione. Nel primo trimestre dell’anno, le piattaforme di trading online di IWBank hanno registrato un deciso incremento dell’operatività (+70%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.“Le sollecitazioni a cui i mercati sono stati sottoposti per effetto della pandemia non hanno precedenti. Si è trattato di una sorta di ‘stress-test’ di proporzioni epocali per tutto il settore finanziario e che, guardando a IWBank, ha confermato la resilienza del nostro peculiare modello di business, in cui alla dimensione della Consulenza Finanziaria si associa quella del trading online. Abbiamo da sempre puntato su un bilanciamento e un equilibrio tra questi due ambiti, scelta che si è dimostrata particolarmente vincente nel primo trimestre 2020, con la raccolta dei Consulenti Finanziari che si è confermata positiva e l’operatività registrata sulle nostre piattaforme trading, frutto di ingenti investimenti e particolarmente apprezzate dagli operatori, che è cresciuta esponenzialmente” – ha sottolineato Dario Di Muro, Direttore Generale di IWBank.