IWB avvia un nuovo programma di acquisto azioni proprie

simone borghi 19 ottobre 2020 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Italian Wine Brands (IWB) ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea dei soci del 7 febbraio scorso da destinare a servizio del piano di incentivazione della società denominato “Piano di incentivazione 2020 – 2022 di IWB S.p.A.”.Le operazioni di acquisto di azioni nell’ambito del programma avranno ad oggetto massime numero 160.000 azioni ordinarie della società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in 3 milioni di euro. Il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell’assemblea del 7 febbraio.In considerazione dell’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, si considera esaurito il precedente programma avviato in data 9 luglio 2019 sulla base dell’autorizzazione assembleare del 12 aprile 2019, nell’ambito del quale sono state acquistate complessive 144.231 azioni, pari all’1,95% del capitale sociale della società. Alla data del presente comunicato, IWB detiene in portafoglio 3.985 azioni proprie, pari allo 0,05% del capitale sociale.