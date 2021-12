ISCC Fintech sale di quasi il 2% in Borsa, accordo vincolante per acquisto portafoglio crediti NPL

Giulio Visigalli 30 dicembre 2021 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

ISCC Fintech ha sottoscritto ieri un accordo vincolante per l’acquisto pro soluto di un portafoglio di crediti NPL unsecured del valore nominale di circa 483 milioni. Il portafoglio è composto da 54.117 posizioni, derivanti prevalentemente da contratti di credito al consumo. L’acquisto consolida il perseguimento degli obiettivi del piano industriale e consente alla società di focalizzarsi sull’attività di recupero crediti.A seguito di tale acquisto, si legge in una nota, il valore nominale complessivo del portafoglio NPL posseduto dall’emittente dalla sua costituzione raggiunge circa complessivi 609 milioni.Intanto a Piazza Affari il titolo ISCC Fintech si muove in deciso rialzo, mostrando in questo momento un +2% a 5,5 euro.