IR Top Consulting: sedici le società AIM virtuose che hanno comunicato i ricavi 2019

Alessandra Caparello 4 febbraio 2020 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

Ad oggi 16 società AIM hanno adottato una disclosure volontaria sui risultati preliminari dell’esercizio 2019, segno di un efficiente controllo di gestione e di una attenzione al dialogo con gli investitori. Così Anna Lambiase, fondatore e CEO, IR Top Consulting secondo cui sono cinque i settori che hanno fornito disclosure: Moda e Lusso, Finanza, Tecnologia, Industria, Media.In ambito Moda/Lusso emerge GIBUS, storico brand dell’outdoor design, prima società su AIM a comunicare al mercato il 10 gennaio i ricavi 2019, che crescono del +20% passando da 34 milioni di euro nel 2018 a 41 milioni di euro nel 2019 trainati dalla performance del segmento lusso (pergole bioclimatiche e zip screen all’avanguardia in termini di tecnologia e design) che registra ricavi pari a 16 milioni di euro (+40% rispetto al 2018) e rappresenta il 41% del totale (35% nel 2018). Nel settore Finanza CONFINVEST si distingue registrando la performance più elevata del mercato con ricavi 2019 pari a 27 milioni di euro, +84% rispetto al 2018. Nel settore Media NVP è la società con la performance più elevata: ricavi per 7,3 milioni di euro, +59% rispetto a 4,6 milioni di euro nel 2018; PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, segna una crescita a doppia cifra sia in Italia (+49%) che all’estero (+100%) e contrattualizza nuovi importanti clienti come DAZN, Olympic Broadcast Service (OBS) e una primaria casa automobilistica italiana.