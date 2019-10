IR Top Consulting e i commercialisti di Busto Arsizio a fianco delle PMI per lo sbarco su AIM Italia

Alessandra Caparello 25 ottobre 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Favorire la quotazione delle PMI del territorio sul mercato AIM Italia è l’obiettivo dell’accordo siglato tra IR Top Consulting e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio.La convenzione – si legge nella nota - offre la possibilità agli imprenditori assistititi localmente dai Dottori Commercialisti dell’ODCEC di Busto Arsizio e interessati a un percorso di crescita attraverso l’IPO di accedere - direttamente e in via privilegiata - ai servizi di IPO Advisory su AIM Italia forniti da IR Top Consulting. IR Top Consulting opererà come advisor finanziario specializzato sugli Equity Capital Markets con le attività di verifica dei requisiti di IPO, di realizzazione dell’analisi di Fattibilità e IPO Advisory, mentre l’ODCEC supporterà le imprese del territorio, stimolando la conoscenza dell’opzione dell’IPO su AIM Italia quale strumento a disposizione per il finanziamento e l’analisi del fabbisogno finanziario per la pianificazione nella crescita con specifiche attività formative e di studio.“Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo siglato con ODCEC di Busto Arsizio poiché ci permette di coinvolgere gli imprenditori del territorio lombardo nella valutazione dell’alternativa dell’IPO, in particolare su AIM Italia, per rispondere ai loro fabbisogni di capitali per la crescita” ha commentato Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting. “La decisione dell’imprenditore di quotarsi è strettamente collegata al Business Plan e alle strategie future e alla sostenibilità del modello di business. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione a quotazione diventa strategica per gli imprenditori che valutano l’opzione IPO e richiede attività specifiche di consulenza da parte di IR Top Consulting. L’accesso delle imprese al mercato dei capitali risulta agevolato alla luce degli incentivi alla quotazione delle PMI (Legge di Bilancio 2018) con il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza per le operazioni di IPO sostenute fino al 2020. Nel panorama dei mercati azionari, AIM Italia è oggi il principale strumento alternativo di finanza dedicato alla crescita delle PMI: con una raccolta in equity pari a 3,8 miliardi di euro, nel corso di un decennio, ha supportato i piani di sviluppo delle imprese quotate sul listino”.