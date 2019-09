IR Top Consulting: 17 società partecipanti e 120 investitori presenti al “Lugano Investor Day”

simone borghi 27 settembre 2019 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Si è svolta oggi la X Edizione del “Lugano Investor Day”, organizzato da IR Top Consulting in collaborazione con Borsa Italiana e Pmi Capital, il roadshow dedicato all’incontro fra le Pmi italiane quotate e gli Investitori svizzeri.Hanno partecipato oltre 120 investitori tra Banche, Family, Office, Private Banker, Fondi di investimento, e Asset Manager. Le 17 società partecipanti, quotate sui mercati Star/Mta/Aim Italia, raggiungono una capitalizzazione di circa 800 milioni di euro, un giro d’affari 2018 pari a 1,7 miliardi di euro e un Ebitda margin medio del 16%. Sono stati organizzati oltre 50 one-to-one e group meeting con Investitori Istituzionali. Sono state annunciate, infine, le future strategie di investimento nelle small cap italiane da parte degli investitori istituzionali.“Oggi abbiamo raggiunto un importante traguardo, con la X Edizione del nostro Lugano Investor Day, che ci ha visto al fianco delle Pmi italiane nello sviluppo del mercato dei capitali: gli investitori svizzeri hanno manifestato in questi anni una crescente partecipazione attiva e un interesse significativo verso le Pmi eccellenti sia in fase di Ipo che già quotate. Un punto di orgoglio e un riconoscimento di leadership su questa piazza finanziaria sulla quale IR Top ha sempre creduto e investito e che oggi rappresenta un fattore competitivo di eccellenza nelle nostre strategie di Investor Relations e nei nostri progetti di Advisory per la quotazione in Borsa”, ha dichiarato Anna Lambiase, amministratore delegato di IR Top Consulting.