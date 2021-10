IR Top, AIM Italia diventa Euronext Growth Milan: ulteriore spinta all'IPO per le PMI italiane

Luca Losito 26 ottobre 2021 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory, rafforza il suo impegno nella ricerca scientifica, l’analisi indipendente e l’informazione economico-finanziaria contestualmente al cambio di denominazione di AIM Italia in Euronext Growth Milan, già condivisa con Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi.Anna Lambiase, CEO di IR Top, ha commentato così: “Con una capitalizzazione vicina ai 10 miliardi di Euro e una raccolta complessiva di oltre 5 miliardi di euro AIM Italia, ora denominato Euronext Growth Milan, potrà rappresentare il potenziale delle nostre PMI nell’operazione Euronext-Borsa Italiana, fornendo alle aziende un'ulteriore spinta per accelerare il processo di IPO anche grazie all’ampliamento del network di investitori istituzionali europei e internazionali"."Proseguirà in tal senso la nostra specializzazione su questo mercato - ha proseguito Anna Lambiase - attraverso un ulteriore rafforzamento del centro di ricerca su Euronext Growth Milan, l’Osservatorio PMI, il coverage indipendente con PMI Capital Research, l’advisory a supporto delle operazioni di quotazione. Lo sviluppo futuro di questo MTF, che ha dimostrato tutta la sua validità nella raccolta di capitali per la crescita delle aziende italiane, dipenderà anche dal sostegno che il nostro legislatore vorrà dare alla crescita del mercato dei capitali che in Italia vede le sue più grandi potenzialità nelle oltre 2.000 PMI che secondo i dati di Banca d’Italia risultano quotabili”.