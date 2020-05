IRTop e Doorway insieme per creare hub della finanza alternativa per investire su startup e Pmi

Valeria Panigada 27 maggio 2020 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

PMICapital, la piattaforma di IRTop Consulting dedicata ad AIM Italia, e Doorway, piattaforma di Equity Investing online autorizzata da Consob, hanno stretto un’alleanza strategica per sviluppare l’investimento online in startup e Pmi private, nonché in operazioni di Equity crowdlisting propedeutiche a successive quotazioni in Borsa, in particolare sul listino AIM Italia, dedicato alla crescita delle Pmi. L’integrazione consentirà la creazione di un hub di finanza alternativa per la raccolta di capitale e le operazioni di pre-IPO, nel quale fondi Pir, investitori istituzionali, professionali e semi-professionali, business angels, imprenditori, private equity, family office e private banker potranno diversificare il proprio portafoglio sottoscrivendo online quote di partecipazione al capitale sociale di selezionate startup e Pmi private e monitorando il proprio investimento.